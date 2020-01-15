Mehmet Öz'ün 'kahvaltı' açıklamasına Ender Saraç'tan yanıt: Kahvaltı en önemli öğündür, vazgeçmeyelim
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, kahvaltı ile ilgili ilginç bir çıkışa imzasını atmıştı. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen reklam aldatmacası olduğunu söyleyen Dr. Öz "Kahvaltı yasaklanmalı" ifadelerini kullanmıştı. Öz'ün bu sözlerine yanıt Ender Saraç'tan geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu belirterek, "Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim." dedi.
Saraç, şu görüşleri paylaştı:
"Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Ama dikkat etmek lazım, klasik Türk kahvaltısı, hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaçalar, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı.
Yumurta, belki bir parça çökelek gibi az yağlı, bol 'D' vitaminli, kalsiyumlu bir peynir. Bol yeşillik, üstüne limon sıkarak, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi maya ile mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, bir dilim kadar. Yanında da alkali bitki çayı, tercihim yeşil çaydır ama klasik Türk çayı da olur şekersiz olmak şartıyla. Bir tatlı kaşığı da bal veya tahin pekmez, şahane, sağlıklı güzel bir kahvaltıdır. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim."
"BEN KAHVALTI YAPARIM NE KİLO ALIRIM NE DE HASTA OLURUM"
Kahvaltı yapıp yapmadığı sorulan Saraç, kahvaltı yaptığını, tam tahıllı bir dilim ekmek, zeytin, zeytinyağı, az yağlı çökelek, taze karış, yeşillik ve bir tatlı kaşığı bal yediğini belirtti. Saraç, "Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum." diye konuştu.