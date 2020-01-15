Mehmet Öz'ün 'kahvaltı' açıklamasına Ender Saraç'tan yanıt: Kahvaltı en önemli öğündür, vazgeçmeyelim

Saraç, şu görüşleri paylaştı:

"Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Ama dikkat etmek lazım, klasik Türk kahvaltısı, hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaçalar, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı.