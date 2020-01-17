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  • 17.01.2020
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’ bugün vizyona giriyor

Merakla beklenen ‘’, bugün vizyona giriyor... Türkiye’nin yanı sıra ABD’den Hindistan’a kadar 40 ülkede daha gösterime girecek olan filmin yapımcılığını ise üstleniyor.

Büyük gün geldi

Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' projeleri ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği sezonun en iddialı yerli filmi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', bugün seyirciyle buluşacak. Merakla beklenen filmin vizyona girmesi, büyük ses getirdi.

Hollywood prodüksiyonlarını kıskandıracak olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', Türkiye'nin hemen ardından ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, İtalya ve Hindistan gibi 40'tan fazla ülkede gösterime girecek. Film, dünyaya görkemli tarihimizi anlatacak.

Film, 'in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor...

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