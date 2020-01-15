Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin basın toplantısı önceki gün gerçekleşti. Bozdağ "Hayallerimden biri Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'a geçişini anlatmaktı. İki yıllık çalışma sonunda hayalim gerçek oldu" dedi.
Mehmet Bozdağ
Filmin başrollerindeki Ece Çeşmioğlu ile Emre Kıvılcım basının sorularını yanıtladı.
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