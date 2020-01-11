Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi, 17 Ocak'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin öne çıkan oyuncularından biri de Tilla adlı kara şahin kuşu oldu. Sungur Bey'in (Emre Kıvılcım) yoldaşı olan Tilda için 7 ay eğitildi.