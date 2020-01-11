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  • 11.01.2020
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Tilla adlı kara şahin ' filmi için eğitildi

Yapımcılığını 'ın üstlendiği '' filmi, 'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin öne çıkan oyuncularından biri de Tilla adlı kara şahin kuşu oldu.

Başrolde kara şahin

Yapımcılığını 'ın üstlendiği '' filmi, 17 Ocak'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin öne çıkan oyuncularından biri de Tilla adlı kara şahin kuşu oldu. Sungur Bey'in (Emre Kıvılcım) yoldaşı olan Tilda için 7 ay eğitildi.

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