Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası' yurt içi ve yurt dışındaki sinemaseverlerden de büyük ilgi gördü. Başrollerini Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural'ın paylaştığı filmin ikincisinin de çekileceği müjdesi verildi.
Film, bugüne kadar 862 bin 801 kişi tarafından izlendi.
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