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  • 17.01.2020
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'' filminin ikincisi için müjde verildi

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi '' yurt içi ve yurt dışındaki sinemaseverlerden de büyük ilgi gördü. Başrollerini , ve 'ın paylaştığı filmin ikincisinin de çekileceği müjdesi verildi.

Baba müjde

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası' yurt içi ve yurt dışındaki sinemaseverlerden de büyük ilgi gördü. Başrollerini , ve 'ın paylaştığı filmin ikincisinin de çekileceği müjdesi verildi.


Film, bugüne kadar 862 bin 801 kişi tarafından izlendi.

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