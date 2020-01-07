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  • 07.01.2020
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'' gişede de güldü

, ve ’in rol aldığı ‘’, 1 Ocak’tan beri 493 bin 355 kişi tarafından izlendi. Başrol oyuncuları, filmlerine büyük ilgi gösteren seyirciye ‘Çok teşekkür ediyoruz’ mesajı yayınladı.

Baba başarı

Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin gibi yıldızların paylaştığı 'Baba Parası', gişede de güldü... Hikayesiyle izleyenleri kahkahaya boğan filmi vizyon girdiği 1 Ocak tarihinden beri tam 493 bin 355 kişi izledi. 9 milyon 422 bin TL de hasılat elde eden filmin bu başarısı, tüm ekibin yüzünü güldürdü.

ve , sosyal medya hasaplarından mutluluklarını şöyle dile getirdi: "Mutlu bir haberle başladık, ne güzel bir hediyeyle geldi 2020... Pek değerli seyircimize, 1 Ocak'tan itibaren sinema salonlarını doldurdukları ve bizleri sevgiyle kucakladıkları için çok teşekkür ediyoruz..." Başarılı oyunculara da sevenlerinden "Bu komikliğe, bu kadar kaliteli bir filme bu kadar izlenme az bile. Eminiz bu gişe rakamı, her geçen gün katlanacak" yorumu yağdı...

Filmin yapımcılığını TR4033 ve Sinehane birlikte üstleniyor.

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