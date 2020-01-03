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  • 03.01.2020 21:48
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 21:48

"Baba Parası" filminin gösteriminde duyurdu: Avrupa'da 4 şehir gezeceğiz

Yönetmenliğini ve senaristliğini 'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle bir araya geldi. Türkiye turnesinden sonra Avrupa turnesine çıkacaklarını aktaran Kural, "Türkiye'de 22 şehir, Avrupa'da da 4 şehir gezeceğiz. Burada vatandaşlarımızla buluşacağız." dedi.


Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle bir araya geldi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.

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