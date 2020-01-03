Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle bir araya geldi.
Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı.
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