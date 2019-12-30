Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin heyecanını yaşayan Yağmur Tanrısevsin, Cosmopolitan dergisindeki röportajında şunları söyledi:
"Bu filmin ve rol arkadaşlarımın yeni yıldaki uğurum olduğuna inanıyorum."
Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin heyecanını yaşayan Yağmur Tanrısevsin, Cosmopolitan dergisindeki röportajında şunları söyledi:
"Bu filmin ve rol arkadaşlarımın yeni yıldaki uğurum olduğuna inanıyorum."
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