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  • 30.12.2019
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Yağmur Tanrısevsin'in yeni yıl uğuru ''

1 Ocak’ta vizyona girecek olan ‘’nın başroldeki oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, böyle konuştu... "Bu filmin ve rol arkadaşlarımın yeni yıldaki uğurum olduğuna inanıyorum."

Yeni yıl uğuru 'Baba parası'

Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le paylaştığı 'Baba Parası' filminin heyecanını yaşayan Yağmur Tanrısevsin, Cosmopolitan dergisindeki röportajında şunları söyledi:

"Bu filmin ve rol arkadaşlarımın yeni yıldaki uğurum olduğuna inanıyorum."

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