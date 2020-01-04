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  • 04.01.2020
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'' filminin 'daki galasına ilgi büyüktü

Başrollerini , ve 'in paylaştığı '' filmi, önceki gün lılar ile buluştu. Filmin oyuncularına Bursa'daki galada ilgi büyüktü.

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