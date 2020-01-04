Başrollerini Ahmet Kural, Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir'in paylaştığı 'Baba Parası' filmi, önceki gün Bursalılar ile buluştu. Filmin oyuncularına Bursa'daki galada ilgi büyüktü. Başrollerini Ahmet Kural, Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir'in paylaştığı 'Baba Parası' filmi, önceki gün Bursalılar ile buluştu. Filmin oyuncularına Bursa'daki galada ilgi büyüktü.
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