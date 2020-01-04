Grip, ünlüleri de yorgan döşek yatırdı. Kimi 41 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Kimisi ise doğal bitkilerden karışımlar yaparak kendisini yoğun bakıma aldı...
YENİ YILA HASTA GİRDİ
Grip, iki çocuk annesi Buse Terim Bahçekapılı'nın da kapısını çaldı! Bitki çayı içerek iyileşmeye çalışan Bahçekapılı, dinlendiği anları sosyal medya hesabından "2020'ye hasta girenler" notuyla paylaştı.
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