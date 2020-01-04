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Ünlüler da! , Dilan Çiçek Deniz ve ...

Grip, ünlüleri de yorgan döşek yatırdı. Kimi 41 derece ateşle hastaneye kaldırıldı. Kimisi ise doğal bitkilerden karışımlar yaparak kendisini a aldı...



YENİ YILA HASTA GİRDİ
Grip, iki çocuk annesi Buse Terim Bahçekapılı'nın da kapısını çaldı! Bitki çayı içerek iyileşmeye çalışan Bahçekapılı, dinlendiği anları sosyal medya hesabından "2020'ye hasta girenler" notuyla paylaştı.

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