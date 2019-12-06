Türk televizyon tarihi, böyle skandal görmedi! Fox TV, Acun Ilıcalı'nın yüz binlerce dolar vererek formatını satın aldığı 'Yemekteyiz' programını kopyaladı. Ilıcalı, 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğu iddiasıyla Fox TV'ye dava açtı. Acun Ilıcalı, programlardaki benzerliklerin incelenmesi için başvuru yaptı. Akademisyen Emrah Dönmez de raporunda Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu.

65 ÜLKEDE YÜZLERCE PROGRAMI EKRANDA

İngiltere merkezli ITV, imza attığı formatları 65 ülkedeki farklı kanallara satıyor. 'Yemekteyiz' de bu formatlardan biri...

ILICALI HAKLI

"Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu" diyen Acun Ilıcalı, ekledi: "Biz yüz binlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok."



Yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyleyen başarılı televizyoncu, "Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma" dedi.

GÜNDEM YARATTI...

TAKVİM, Türkiye'nin gündemine yerleşen skandal üzerine format sahibi olan İngiliz şirketi ITV'nin üst düzey yetkilisine ulaştı. İngiliz yetkili, şunları söyledi:

'ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ'

"Formatlarımız 65 ülkede yayınlanıyor. Bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durumla karşılaşmadık. Başımıza ilk kez böyle bir kopyalama olayı geliyor. Formatın kopyalanması karşısında büyük bir şaşkınlık içerisindeyiz. Fox TV'nin yaptığı; sahte para basmaktan farksız ve bu İngiltere'de çok büyük bir suç. Türk adalet sisteminin bu yanlışlığın önüne en kısa zamanda geçeceğinden ve kopya programın en kısa sürede yayından kaldırılacağından şüphemiz yok." Bu arada hukukçulara göre de; Fox TV'nin programı, en kısa sürede yayından kaldırılmalı...

FOX TV'DEN YENİ PROGRAM HAK YEMEKTEYİZ!

Twitter'dan tepki yağdı. İşte o yorumlar:

SKANDALLARIN kanalı Fox, yeni program bulmuş: Hak Yemekteyiz!

SONUNDA birileri çıkıp emek hırsızlığına karşı mücadele veriyor.

İŞLERİNE gelince adalet ve ahlak dersi veren Fox TV, işine gelince de göz göre göre hırsızlık yapar!

UNUTMAYIN ki, milyonların sevgisiyle Acun Ilıcalı'ya hiçbir şey olmaz. Emek hırsızlığına karşı mücadelende arkandayız Acun.