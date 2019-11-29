Feyza Aktan'dan ayrılan Özcan Deniz hakkında şok iddia! Boşanmanın nedeni Meryem Uzerli çıktı!

O dönem 4 aylık hamile olan Aktan, iddiaya göre Deniz'in Uzerli ile filmdeki ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi. Buna izin vermeyince Aktan'la tartışan Deniz'in "Feyza, hamile olduğu için hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum" dediği öne sürülmüştü. Konuşulanlara göre Aktan'ın kıskançlığı öyle bir boyuta ulaştı ki genç kadın, Uzerli'nin Deniz'e attığı dostane mesajlarla bile çileden çıktı..