Feyza Aktan'dan ayrılan Özcan Deniz hakkında şok iddia! Boşanmanın nedeni Meryem Uzerli çıktı!
Feyza Aktan - Özcan Deniz olayında şok gelişme! Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan'dan 26 Haziran'da boşanmıştı. Kendisinden 20 yaş küçük eşi Feyza Aktan'a 12 bin 500 TL nafaka, Zekeriyaköy'deki villayı ve bir otomobil vermişti. Boşanma ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan çiftin arasına Meryem Uzerli'nin girdiği iddia edildi. İddiaya göre Aktan, Deniz'in eski rol arkadaşı Meryem Uzerli ile görüşmesinden rahatsız oldu. Konuşulanlara göre Aktan, güzel oyuncuyu takıntı haline getirince Deniz, evliliği bitirdi. İşte detaylar...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma nedeninin Meryem Uzerli olduğu iddia edildi! Haziran'da boşanan Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın ayrılığının perde arkasından Meryem Uzerli çıktı. İkilinin ayrılığına Aktan'ın kıskançlığının neden olduğu öne sürülmüştü. İddiaya göre Aktan, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde ünlü sanatçıyla başrolü paylaşan Meryem Uzerli'yi kıskandı.
O dönem 4 aylık hamile olan Aktan, iddiaya göre Deniz'in Uzerli ile filmdeki ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi. Buna izin vermeyince Aktan'la tartışan Deniz'in "Feyza, hamile olduğu için hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum" dediği öne sürülmüştü. Konuşulanlara göre Aktan'ın kıskançlığı öyle bir boyuta ulaştı ki genç kadın, Uzerli'nin Deniz'e attığı dostane mesajlarla bile çileden çıktı..