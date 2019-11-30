Oyuncu Can Yaman, yurt dışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstanbul Bebek'teki evinin önü sevenleriyle doldu taştı. Şöhret rüzgarına fena kapılan 30 yaşındaki oyuncu, hızını alamadı. Kendisiyle aynı dönemde İspanya'da olan Kıvanç Tatlıtuğ'a taş attı.



KIVANÇ GÖRÜNDÜ BÜYÜK SÖZLER ETTİ

"Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Kıvanç Bey'in satıldı mı bir araştırmak lazım. Dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" sözleri büyük tepki topladı. Can Yaman, dün akşam Bebek'te müdavimi olduğu mekana Kıvanç Tatlıtuğ'un geleceğini duyunca koşarak kaçtı. Yaklaşık 15 dakika sonra mekana gelen Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler, 'Mekanın sahibi geldi' yorumu yaptı.



CAN KAÇTI

EFENDİLİĞİNİ BOZMADI...

Ünlü oyuncu, Can Yaman'ın kendisi hakkında söylediği sözleri de ciddiye almadı. "Beni 18 yıldır gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım yine yapmayacağım" sözleriyle efendiliğini bir kez daha kanıtladı.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM