Geçtiğimiz günlerde İspanya'da izdiham yaratan Can Yaman, önceki akşam sessiz sedasız İstanbul'a döndü. Madrid'deki izdiham görüntülerinin 'kurgu' olduğu iddiasıyla gündeme gelen Yaman, kendisini savunmak isterken magazin tarihine geçecek bir gafa imza attı.



MADRİD'DE İZDİHAM



İSTANBUL'DA ISSIZ ADAM

İspanya'daki 'kurgu' olduğu iddia edilen izdihamın ardından Yaman'ı İstanbul'da karşılayan kimse olmadı.

GAF YAPTI

Yıldızı, kısa süre önce parlayan oyuncu, kendisiyle aynı saatlerde İspanya'da olan Kıvanç Tatlıtuğ'un mütevazı gezisi hatırlatılınca şu şok açıklamayı yaptı: "Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Kıvanç Abi'nin satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil." Halbuki Tatlıtuğ, 2005'teki ilk dizisi Gümüş'ten itibaren Aşk-ı Memnu, Cesur ve Güzel, Kuzey ve Güney gibi pek çok dizisiyle İspanya'da fırtınalar estirmişti.



Tatlıtuğ'un dizileri Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu, ABD ve Güney Amerika'da reyting rekoru kırıyor.

ABİLERİNİ ÖRNEK AL!

Başarılı oyunculuklarının yanı sıra efendilikleri ve birbirlerine verdikleri destekle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç gibi jönlerin mütevazı tavrının aksine Yaman'ın sivri çıkışı "Olmadı canım" dedirtti...

DOĞAN SAVAŞ