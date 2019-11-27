Bu sözler ortalığı karıştıracak! Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıracak sözler!
Can Yaman, gittiği her turnede yaşanan izdihamla gündem olmaya devam ediyor. Can Yaman, İspanya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. İspanya'daki yoğun ilgiden bahseden Can Yaman, kurgu iddialarına "Bütün dizilerim İspanya'ya satıldı. Orada durumlar farklı gelişti. Orada birçok kadın sosyal medyadan örgütleniyorlar ve geliyorlar. Çok üzücü keşke daha barışçıl olsak, birbirimize küfür etmesek, gurur duysak. Başka nasıl olabilir ki zaten" dedi. Yaman sözlerine Kıvanç Tatlıtuğ'un dizileri hakkında yaptığı yorumla devam etti. İşte Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıracak sözler!
İspanya ziyareti hakkında bilgi veren Can Yaman, "İspanya rüya gibi geçti. Yeni yeni hazmediyorum. Siz de az çok sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Göründüğünden çok daha fazlası var. Pek fazla gezme fırsatım olmadı. Cuma günü yayınlanacak bir programa katıldım. En delicesi İtalya'ydı. İtalyanca bildiğimden doyalı olduğunu zannediyorum. İspanya, İtalya'yı 3'e 4'e katladı." dedi.
Havalimanı'ndan İspanyol polisler tarafından apar topar götürülen Yaman, o anların hatırlatılması üzerine, "Suçlu gibi göründük. İtalya'da İtalyanca anlaşabildiğimiz için onları ikna edebiliyordum. İspanyolca bilmediğim için hep aralara başkaları girdi. Biraz da yapı olarak İspanyol polisler, İtalyanlardan sert çıktılar. 'Kamu düzeni açısından sizi bir an önce çıkarmak istiyoruz' dediler. Öyle olunca bir yaka paça çıkarma durumu söz konusu oldu." diye konuştu.
Can Yaman, İspanya'daki 2 bin kişilik karşılamanın kurgu olduğu ve bir kişinin kalabalığı organize ettiği iddialarına şöyle yanıt verdi:
"O arkadaş ekipte çalışan bir muhabir. Oradaki programın muhabiri. İsmi Sergıo (Sergıo Silva). Onunla röportaj yaptım. Muhabir de benim fanım gibi bir şey. Orada insanları çoşturmak istemiş. Niye çoşturmak istemiş onu bilmiyorum. Benim dışımda gelişen bir olay. Benim dizilerim Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelere satıldığı için orada bana karşı büyük ilgi var. Kalabalıklar nasıl organize olmuş onu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla fan sayfaları üzerinden örgütleniyorlar. Biz oraya Media Set'in daveti üzerine gittik. Bunun kurgu olduğunu söyleyenler oraya mail atıp bunu araştırabilir."
"KIVANÇ BEY'İN DİZİLERİ SATILDI MI ARAŞTIRMAK LAZIM!"
Yaman, kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un da İspanya'da olduğunun hatırlatılıp bu kadar ilgiyi görmemesinin söylenmesi üzerine, "Ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Kıvanç Bey'in satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" ifadelerini kullandı.