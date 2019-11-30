atv'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Fekeli ile Hünkar'ın bu sahnesi damgasını vurdu. İkilinin bu romantik anlarını gören Şermin'in boynunda bir de fotoğraf makinesi vardı!
atv'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Fekeli ile Hünkar'ın bu sahnesi damgasını vurdu. İkilinin bu romantik anlarını gören Şermin'in boynunda bir de fotoğraf makinesi vardı!
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