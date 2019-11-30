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  • 30.11.2019
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''nın son bölümüne ile 'ın sahnesi damga vurdu

atv'nin fenomen dizisi ''nın son bölümüne ile 'ın bu sahnesi damgasını vurdu. İkilinin bu romantik anlarını gören Şermin'in boynunda bir de fotoğraf makinesi vardı!

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