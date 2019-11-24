Eski futbolcu İbrahim Toraman, önceki akşam 38. yaşını Chin Chin adlı mekanda kutladı. Toraman, gecede yeni sevgilisi Tuğba Tatlıcı ile aşk pozları verdi.
Eski futbolcu İbrahim Toraman, önceki akşam 38. yaşını Chin Chin adlı mekanda kutladı. Toraman, gecede yeni sevgilisi Tuğba Tatlıcı ile aşk pozları verdi.
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