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  • 16.11.2019
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'ın suçu ne! sevgilisi 'nun kendisini takipten çıkmasını bakın nasıl savundu

Ünlüler, ilişkilerindeki sorunları örtbas etmek için topu ’a atmayı gelenek haline getirdi. , sevgilisinin takipten çıkmasını ‘Instagram’ın azizliği’ diye savundu...

Instagram'ın suçu ne!

Magazin dünyasının günah keçisi bulundu. Ünlüler, ayrıldıkları eşleri ya da sevgililerini vakit kaybetmeden sosyal medyada takipten çıkardı. Hatta bazı ünlüler, arkadaşlık ilişkilerine de 'da takibi bırakarak son vermeye başladı. Bunun en son örneği de Özge Ulusoy'la Faruk Çolakoğlu'nda yaşandı. İşadamı, geçtiğimiz günlerde modeli Instagram'da takipten çıkardı. Ulusoy ise dün sabah şu sözlerle topu sosyal medyaya attı: "Instagram'ın azizliği sanırım. Her şey yolunda."

Mustafa Sandal da Melis Sütşurup'la ayrılığını saklamak için birbirlerini takibi bırakmalarına "Teknik hata" demişti. Burcu Esmersoy da Demet Akalın'ı takipten çıkarmasına "Deney yapıyoruz" bahanesi bulmuştu.

ÇOLAKOĞLU TAKİBE TAKİP DEMEDİ!
Ulusoy, işadamını takibi sürdürürken Çolakoğlu; halen ünlü modeli takibe almadı!

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