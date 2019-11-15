Son dönemde aşklar kadar ayrılıklar da sanal oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri, ayrılır ayrılmaz birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı. Bu isimlere güzel model Özge Ulusoy'la aşkı bir dargın bir barışık süren işadamı Faruk Çolakoğlu da eklendi. Ulusoy'un bir yıldır aşk yaşadığı Çolakoğlu ile ilişkisi geçtiğimiz günlerde sekteye uğradı. Ayrılık ise sosyetik işadamının ünlü modeli Instagram'da takibi bırakmasıyla anlaşıldı. Dört gün öncesine kadar güzel modelin her paylaşımını beğeni yağmuruna tutan Çolakoğlu, bu hamlesine son verip Ulusoy'u Instagram'da sildi.



Faruk Çolakoğlu

ÖZGE TAKİPTE

Evlilik hayalleri kurarken terk edilen Ulusoy ise Çolakoğlu'nu takibi sürdüyor. Güzel model, imalı paylaşımlarıyla da Fransa'da yaşayan Çolakoğlu'nun; iş yoğunluğunu bahane ederek kendisinden ayrıldığını ima ediyor...

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