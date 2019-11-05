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  • 05.11.2019
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, kangalı yavrularını sevmeye doyamadı

Konser için geçtiğimiz gün 'a giden , keyifli anlar yaşadı. Yöreye özgü Sivas kangalı yavrularını sevmeye doyamayan ünlü rockçı, bu anı da "Küçük çaplı bir akıl oynatması yaşıyorum" notuyla paylaştı.

Kangal dostu
Konser için geçtiğimiz gün Sivas'a giden Fatma Turgut, keyifli anlar yaşadı. Yöreye özgü Sivas kangalı yavrularını sevmeye doyamayan ünlü rockçı, bu anı da "Küçük çaplı bir akıl oynatması yaşıyorum" notuyla paylaştı.

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