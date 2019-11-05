Konser için geçtiğimiz gün Sivas'a giden Fatma Turgut, keyifli anlar yaşadı. Yöreye özgü Sivas kangalı yavrularını sevmeye doyamayan ünlü rockçı, bu anı da "Küçük çaplı bir akıl oynatması yaşıyorum" notuyla paylaştı.
Konser için geçtiğimizgün Sivas'a giden FatmaTurgut, keyifli anlar yaşadı.Yöreye özgü Sivas kangalıyavrularını sevmeyedoyamayan ünlü rockçı,bu anı da "Küçük çaplı birakıl oynatması yaşıyorum"notuyla paylaştı.
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