Kuruluş Osman hangi gün, yayın tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı milyonlarca kez izlendi!
ATV'de yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı milyonlarca kez izlendi. Büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak merak konusu oldu. 'Dizi Atv'de izlenir' sloganıyla birbirinden başarılı projelere imza atan Atv, Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanını yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanı, bekleyen izleyici tarafından beğeniyle karşılandı. Başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yoğun tempoyla diziye hazırlanması, izleyicide daha fazla merak uyandırdı. Peki Diriliş Osman hangi gün, yayın tarihi belli oldu mu? İşte Kuruluş Osman hakkında merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
İşte tanıtıma damga vuran sözler!
"Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLACAK?
Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür.
Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır.
Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir.
Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.
MİLYONLARCA İZLENME, BEĞENİ VE YORUM
Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.