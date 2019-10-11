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  • 11.10.2019
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'ın ilk tanıtımı dünyayı salladı!

atv’nin merakla beklenen dizisi ‘’ın ilk tanıtımı önceki akşam ekrana geldi. ’i canlandıran ’in performansıyla herkesi mest ettiği tanıtım, kısa sürede farklı dillere de çevrilerek tüm dünyada olay yarattı.

Dizileri ve programlarıyla milyonları ekrana kilitleyen atv'de yayınlanacak 'Kuruluş Osman'dan müthiş start... Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu ve başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı dizinin tanıtım fragmanı, önceki akşam atv'de ekrana geldi. ''ın ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni almakla kalmadı; kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.


Tanıtımda diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur.

ŞİMDİDEN REKOR BEĞENİ...
'e hayat veren Özçivit'in performansı da çok beğenildi. Tanıtımdaki Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan şu sözleri de olay oldu: "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın."

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Ahmet Ahmet

İsteyince ne güzel şeyler yapabiliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet39
hayır0
cevapla 11.10.2019 08:12
&#220;mit Ümit

Engin altandüzyatan yerine Burak özçivit gibi oyuncular bu tür dizilere daha çok yakışıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet33
hayır0
cevapla 11.10.2019 08:05
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