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  • 02.10.2019
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, uslanmaz çıktı! Kendisinden 40 yaş küçük aşkı ile gecelerde görüldü...

Geçen yıl ölümden dönem , uslanmaz çıktı. 62 yaşındaki Mali, önceki akşam kendisinden 40 yaş küçük aşkıyla gecelerdeydi... Erbil, çıkışta dostlarının yardımıyla güçlükle yürürken genç aşkı ise görüntülenmemek için hızla araca geçti.

Uslanmaz Mali

Geçen yıl evinin banyosunda düşüp ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, hızlı hayatına taburcu olduktan sonra kaldığı yerden devam ediyor. 253 gün sonra sevenleriyle buluşan 62 yaşındaki şovmen, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

Mali, kendisinden 40 yaş küçük aşkı Alisa Nasya ile Yeniköy'deki bir mekanda yemek yedi. Erbil, çıkışta dostlarının yardımıyla güçlükle yürürken genç aşkı ise görüntülenmemek için hızla araca geçti.


Mali'nin genç aşkı yüzünü böyle gizlemeye çalıştı.


Kaza sonrası sol ayağında tutukluk oluşan şovmen, yürümekte güçlük çekiyor.

Doğan SAVAŞ

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