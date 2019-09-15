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  • 15.09.2019
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, kavgası bitmez! "Bu adam bir suçludur"

ile eşi , ’la aralarındaki kavganın bitmeyeceğini bir kez daha gösterdi. İkili, 2 yıl 8 ay hapis cezası alan futbolcu hakkındaki hükmün ertelenmesi hatırlatılınca ‘Bu adam bir suçludur’ dedi.

Bu kavga bitmez!

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'la Berkay arasındaki davada geçtiğimiz gün karar çıkmıştı. Popçunun eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Turan, bu suçtan beraat etmişti.
Olay gecesi hastaneye silahla giden futbolcu hakkında üç ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Şahin çifti, önceki gün Bebek'teydi. Özlem Hanım, hakkındaki hükmün geri bırakılmasına karar verilen Turan için sert konuştu: "Bu adam bir suçludur."


5 yıl içinde aynı suçları işlerse hapse girecek olan Turan'ın, eşi Aslıhan Turan kararı gülücük işaretiyle kutlamıştı.


Karara itiraz edecek olan Şahin çifti, Turan'ın adını duyunca gerildi.

AYDIN HAMZA

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