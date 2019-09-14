GaleriSaklambaç

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün farklı tarzıyla şaşırttı. Saçlarına perma yaptıran Yeşilçay, o kareyi takipçileriyle paylaştı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni hali ve 14 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

14.09.2019 07:53 - Son Güncelleme: 14.09.2019 07:53
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...

Nurgül Yeşilçay, önceki gün farklı tarzıyla şaşırttı. Saçlarına perma yaptıran Yeşilçay, o kareyi takipçileriyle paylaştı. İşte o kare...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...

PERMALI NURGÜL
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün farklı tarzıyla şaşırttı. Saçlarına perma yaptıran Yeşilçay, bu kareye de "Geçmişten geleceğe! Permadan düze" yazdı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...

TATLI JEST
Güzel oyuncu ve sunucu Seray Sever, önceki gün Nişantaşı AVM City's çıkışı objektiflere takıldı. Elinde aşuresiyle objektiflere takılan Sever, "Kocama aşure götürüyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...

EVLENDİLER
2015'te vefat eden şarkıcı Kayahan'ın eşi İpek Açar, müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör Alper Kömürcü'yle dün akşam evlendi. Yaklaşık iki yıldır nişanlı olan ünlü çiftin nikah şahitliğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...

SÜPER FİNAL
Bu sene Poll Production'ın düzenlediği Harbiye konserlerinin açılışını yapan Ebru Gündeş, önceki akşam ise final için sahnedeydi. Poll Production'ın düzenlediği Harbiye Açıkhava konserler serisinin açılışını yapan Ebru Gündeş, organizasyonun finaline de imza attı. Temmuz ayında Harbiye'de 5 gün sahne alan Gündeş, geçtiğimiz 2 günde verdiği 2 konserle bu sezon 37 bin 771 kişiyi Harbiye'de mest etmiş oldu. Önceki akşam Sahneye Maticevski imzalı beyaz elbisesi ile çıkan başarılı sanatçı, finalde ise havai fişek gösterisi yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıdızı Falcao eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla birlikte alışverişte...
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıdızı Falcao eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla birlikte alışverişte...