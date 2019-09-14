Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...

SÜPER FİNAL

Bu sene Poll Production'ın düzenlediği Harbiye konserlerinin açılışını yapan Ebru Gündeş, önceki akşam ise final için sahnedeydi. Poll Production'ın düzenlediği Harbiye Açıkhava konserler serisinin açılışını yapan Ebru Gündeş, organizasyonun finaline de imza attı. Temmuz ayında Harbiye'de 5 gün sahne alan Gündeş, geçtiğimiz 2 günde verdiği 2 konserle bu sezon 37 bin 771 kişiyi Harbiye'de mest etmiş oldu. Önceki akşam Sahneye Maticevski imzalı beyaz elbisesi ile çıkan başarılı sanatçı, finalde ise havai fişek gösterisi yaptı.