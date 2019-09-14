Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ilginç tarzı görenleri şaşırttı! İşte Nurgül'ün yeni hali...
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün farklı tarzıyla şaşırttı. Saçlarına perma yaptıran Yeşilçay, o kareyi takipçileriyle paylaştı. İşte Nurgül Yeşilçay'ın yeni hali ve 14 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
EVLENDİLER
2015'te vefat eden şarkıcı Kayahan'ın eşi İpek Açar, müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör Alper Kömürcü'yle dün akşam evlendi. Yaklaşık iki yıldır nişanlı olan ünlü çiftin nikah şahitliğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.
SÜPER FİNAL
Bu sene Poll Production'ın düzenlediği Harbiye konserlerinin açılışını yapan Ebru Gündeş, önceki akşam ise final için sahnedeydi. Poll Production'ın düzenlediği Harbiye Açıkhava konserler serisinin açılışını yapan Ebru Gündeş, organizasyonun finaline de imza attı. Temmuz ayında Harbiye'de 5 gün sahne alan Gündeş, geçtiğimiz 2 günde verdiği 2 konserle bu sezon 37 bin 771 kişiyi Harbiye'de mest etmiş oldu. Önceki akşam Sahneye Maticevski imzalı beyaz elbisesi ile çıkan başarılı sanatçı, finalde ise havai fişek gösterisi yaptı.