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Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!

Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği geçen ay biten Chloe Loughnan, güzelliğiyle dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu. İşte haberin detayları ve 15 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...

15.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 15.09.2019 07:54
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!

Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği geçen ay biten Chloe Loughnan, güzelliğiyle Dubai'de öne çıktı.

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!

DUBAİ'NİN GÖZDESİ
Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği geçen ay biten Chloe Loughnan, güzelliğiyle Dubai'de öne çıktı. Geçtiğimiz gün ülkesi İrlanda'dan Dubai'ye giden güzel model, bikinili cesur pozuyla ülkedeki bir sosyal medya hesabında 'En İyi Mayo' kategorsinde birinci oldu.

Türk vatandaşı olmadığı için boşanınca ülkesine dönen 27 yaşındaki model, kariyerini yurt dışında sürdürüyor.

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!

BABAYI DİŞLEDİ
Ünlü sanatçı Alişan'ın minik oğlu Burak hızla büyüyor. Alişan, geçtiğimiz gün 7 aylık oğluyla fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Sanatçı, parmağını ısıran oğluyla verdiği bu kareye "İki tane dişiyle nasıl acıtıyor be" notu düştü.

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!

ÇEHRE ŞIKLIĞI
Güzelliği ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre, önceki gün İstinyePark'taydı. Her zamanki gibi kendine has tarzıyla dikkat çeken usta oyuncu, yine çok şıktı...

Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!

ŞÖHRET DERSİ
Başarılı şarkıcı Gökhan Türkmen, 2015'te açtığı GTR Müzik firmasıyla genç yeteneklere fırsat tanıyor. Bugüne kadar pek çok isme destek çıkan Türkmen, önceki gün şu açıklamayı yaparak şöhret dersi verdi: "Bizim işimiz sanat. Sadece ünlü olmak isteyenlerle işim olmaz."

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