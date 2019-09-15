Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!
Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği geçen ay biten Chloe Loughnan, güzelliğiyle dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu. İşte haberin detayları ve 15 Eylül 2019 tarihli Takvim gazetesinin Saklambaç sayfalarında yer alan haberlerden derlediğimiz magazin turu...
15.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 15.09.2019 07:54
DUBAİ'NİN GÖZDESİ
Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği geçen ay biten Chloe Loughnan, güzelliğiyle Dubai'de öne çıktı. Geçtiğimiz gün ülkesi İrlanda'dan Dubai'ye giden güzel model, bikinili cesur pozuyla ülkedeki bir sosyal medya hesabında 'En İyi Mayo' kategorsinde birinci oldu.
Türk vatandaşı olmadığı için boşanınca ülkesine dönen 27 yaşındaki model, kariyerini yurt dışında sürdürüyor.
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