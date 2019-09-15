Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan dünyaca ünlü o şehrin gözdesi oldu!

ŞÖHRET DERSİ

Başarılı şarkıcı Gökhan Türkmen, 2015'te açtığı GTR Müzik firmasıyla genç yeteneklere fırsat tanıyor. Bugüne kadar pek çok isme destek çıkan Türkmen, önceki gün şu açıklamayı yaparak şöhret dersi verdi: "Bizim işimiz sanat. Sadece ünlü olmak isteyenlerle işim olmaz."