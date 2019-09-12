Başakşehir'li futbolcu Arda Turan'la popçu Berkay arasındaki davanın 3. duruşması dün sonuçlandı. 10 Ekim 2018'de Emirgan'daki bir kulüpte çıkan kavga, hastanede bitmişti. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Turan, popçunun burnunu kırmıştı.

SİLAH RUHSATSIZ ÇIKMIŞTI

Berkay'ın yattığı hastaneye gidip silahını ateşleyen futbolcu hakkında 'cinsel taciz' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Dünkü duruşmada Turan için 'cinsel taciz' suçundan beraat; silahla ateş etme, ruhsatsız silah bulundurma ve kasten adam yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Yani Arda Turan, 5 yıl içerisinde aynı suçları işlerse hapis yatabilir..

GÜLEN TARAF ARDA OLDU

Arda Turan, reklam yapmakla suçladığı Şahin çiftinin iddia ettiği 'sözlü taciz' suçundan beraatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu olayın manşeti, yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir." Arda'nın Berkay'a yüklü tazminat davası açmayı planladığı da öğrenildi. Aslıhan Doğan Turan da karar açıklandıktan sonra sosyal medyada 'gülücük' işareti yaptı.



Davanın üçüncü duruşmasında Berkay, avukatları ve korumalarıyla hazır bulundu.

BERKAY: 'VAZGEÇEN ŞEREFSİZDİR!'

Karara itiraz edeceğini açıklayan Berkay, şu sözlerle futbolcuyu topa tuttu: "Davamın arkasındayım, bir üst mahkemeye yeniden başvuracağım. Sonu ölüm olsa da vazgeçen şerefsizdir. Aksi takdirde silahla hastane basanlar, ruhsatsız silah taşıyanlar kahpece arkadan saldırıp burun kıranlar bitmeyecektir."

ÖZLEM ADA ŞAHIN: 'PEŞİNI BIRAKMAM'

"Yalnızca beraat kararını duyuran bu tanınmış kişi, 3 suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur. Tüm kadınlar adına ve bu şahsı örnek alarak büyüyeceğinden korku duyduğum çocuklar adına; bu düşünceyi yıkmak için davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm."