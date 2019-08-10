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  • 10.08.2019
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Bu sezonun kazık rekoru 'da kırıldı!

Bu sezonun kazık rekoru kırıldı! 6 ’ta ’daki bir mekana giden altı tatilci, deniz ürünleri yedi. Karides söğüşün 100 TL olduğu mekanda gruba gece sonu 17.362 TL hesap geldi. Adisyona 1.736 TL da garsoniyer ücreti yazıldı!

Alaçatı söğüş!

YAZ başından beri Bodrum ve Alaçatı'dan yansıyan 'kazıklı hesaplara' yeni bir rekor eklendi! 'da mekanların adisyonlarını paylaşan 'Hes.app' isimli profilin önceki gün yaptığı paylaşım, nın gündemine oturdu. Altı kişilik grup, 6 Ağustos akşamı Alaçatı'daki Balıkçı Niyazi isimli mekana gitti. Masaya oturur oturmaz 6 kişiye toplam 60 TL kuver yazan mekan sahipleri; atoma 32 TL, köpoğluna 28 TL fiyat biçti.

GARSONİYER BEDELİ: 1.736 TL
Karides söğüşün tam 100 TL olduğu mekanda 5 porsiyon karides söğüş yiyen tatilciler, kilosu 850 TL olan ıstakozdan da sipariş etti. Istakozun bedeli ise tam 3 bin 740 TL tuttu. İki şişe de şampanya açtırıp 12 bin TL'yi gözden çıkaran tatilcilerin hesabı, gece sonunda toplam 17.362 TL tuttu. Mekan sahipleri, bu hesabı da az bulmuş olacak ki; adisyona 1.736 TL da garsoniyer ücreti yazdı. Toplam 19 bin 98 TL ödeyen tatilcilerin sosyal medyaya yansıyan bu hesabı, "Bu paraları kim ödüyor?" sorusunu beraberinde getirdi.

Bayramda dolup taşması beklenen Alaçatı, kazık hesaplarıyla tatilcinin gözünü korkutuyor.

Sosyal medyadan yapılan yorumlar:



Biz bu paraya 7 ortak danaya girdik, adamlar balık yemiş.
Mekan sahibi bir aylık kirasını bu masadan çıkarmış olmalı.
19 bin TL hesap aldığınız adamdan nasıl 60 lira kuver aldınız be!
Dakikalardır bakıp bakıp inanmaya çalışıyorum. o kadar hesabı al, bir de sıkılmadan 1700 garsoniye yaz!
Hazır girmişken bir de garsonun bir aylık maaşı da bizde olsun demişler...

ÖZGE GÜRCAN

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