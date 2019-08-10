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  • 10.08.2019
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Çağla Şıkel Bodrum'daki mekanlara isyan etti! "Bir bardak ayrana 40 TL ödedim"

Bodrum’un muhtarı Çağla Şıkel de kazıkçı mekanlara isyan attı. Bir ayrana 40 TL ödeyen Şıkel, ‘Artık dışarıda değil evde yemek yiyoruz’ dedi.

40 TL’lik ayran mideye oturdu!

BODRUM'UN popüler mekanlarındaki kazık hesaplar, Çağla Şıkel'i de isyan ettirdi. Yaz başından beri oğullarıyla müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yapan ünlü manken, geçtiğimiz günlerde Türkbükü'ndeki bir mekanda bir bardak ayrana tam 40 TL ödediğini söyledi ve ekledi:

"NORMAL bildiğimiz bir ayrana ödediğim 40 TL'yi halen unutamıyorum. O yüzden artık yemeklerimizi evde yiyoruz, yemek için dışarıya çıkmıyoruz." Çağla Şıkel, Jennifer Lopez'in 7 bin ile 300 bin TL arasında değişen konser biletleri için de "Ben o paraları asla vermem" yorumu yaptı.

AYLIK KAZANCI 200 BİN TL
Mankenliğin yanı sıra sunuculuk da yapan ve youtube kanalı da olan 40 yaşındaki manken, aylık kazancının 200 bin TL olduğunu söylemişti.

AYDIN HAMZA

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