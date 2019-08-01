Dünyanın en güzel tatil noktası Bodrum'da, bu yaz turist patlaması yaşandı. Yerli ve yabancı tatilciler; koyların, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Ege'nin eşsiz havasıyla kendini toparladı. Dünyaca ünlü isimler de ultra lüks yatlarıyla bölgeye demir attı. Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın Başkanı John Michael Evans da dün White Rose of Drachs adlı lüks yatıyla Bodrum'a yanaştı. 80 milyon dolarlık yatta, 18 mürettebatın hizmet verdiği anlaşıldı. Kanadalı milyarder işadamı da 65 metrelik yatında uzanıp, güneş banyosu yaptı. Sonra da denize atladı...
John Michael Evans'ın 1 milyar dolar serveti bulunuyor.
YAKIŞIKLI TATİL
ABD'de sabıka fotoğrafıyla ünlenen Jeremy Meeks ile milyarder iş adamı Philip Green'in kızı Chloe Green de önceki gün 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatlarıyla Bodrum'a yanaştı... 150 milyon dolarlık yattan inen çift, doğruca hamama gidip keyif yaptı. İkili daha sonra Bodrum Çarşısı'nı turladı...
AYRILAMADI
Serveti 165.6 milyar dolar olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait olduğu öne sürülen 136 metrelik Flying Fox isimli yüzen saray da halen Ege sularında geziniyor...
EGE'YE RENK KATTI
Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang'a ait 69 metrelik Saluzi isimli yat da Bodrum'dan ayrılamadı.
Rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken yat, Bodrum'dan sonra da Marmaris'e demir attı. 17 bin litre yakıt aldı.
DOĞAL DETOKS KAMPI
Ünlü model Kate Moss da her yıl Bodrum'a geliyor. Ege'de detoks kampına giren oyuncu Türkiye'nin de reklamını yapıyor.
DOĞAN SAVAŞ
John Michael Evans'ın 1 milyar dolar serveti bulunuyor.
YAKIŞIKLI TATİL
ABD'de sabıka fotoğrafıyla ünlenen Jeremy Meeks ile milyarder iş adamı Philip Green'in kızı Chloe Green de önceki gün 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatlarıyla Bodrum'a yanaştı... 150 milyon dolarlık yattan inen çift, doğruca hamama gidip keyif yaptı. İkili daha sonra Bodrum Çarşısı'nı turladı...
AYRILAMADI
Serveti 165.6 milyar dolar olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait olduğu öne sürülen 136 metrelik Flying Fox isimli yüzen saray da halen Ege sularında geziniyor...
EGE'YE RENK KATTI
Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang'a ait 69 metrelik Saluzi isimli yat da Bodrum'dan ayrılamadı.
Rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken yat, Bodrum'dan sonra da Marmaris'e demir attı. 17 bin litre yakıt aldı.
DOĞAL DETOKS KAMPI
Ünlü model Kate Moss da her yıl Bodrum'a geliyor. Ege'de detoks kampına giren oyuncu Türkiye'nin de reklamını yapıyor.
DOĞAN SAVAŞ
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