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  • 01.08.2019
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Dünyaca ünlü isimler yatlarını 'a demirledi

Dünyaca ünlü isimler, bu yaz mega yatlarıyla ’a aktı. Eşsiz koyların tadını çıkardı. Ege’nin incisi dün de Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın başkanı Michael Evans’ı ağırladı...

Bodrum’a 'yat'tılar
Dünyanın en güzel tatil noktası Bodrum'da, bu yaz turist patlaması yaşandı. Yerli ve yabancı tatilciler; koyların, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Ege'nin eşsiz havasıyla kendini toparladı. Dünyaca ünlü isimler de ultra lüks yatlarıyla bölgeye demir attı. Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın Başkanı John Michael Evans da dün White Rose of Drachs adlı lüks yatıyla 'a yanaştı. 80 milyon dolarlık yatta, 18 mürettebatın hizmet verdiği anlaşıldı. Kanadalı milyarder işadamı da 65 metrelik yatında uzanıp, güneş banyosu yaptı. Sonra da denize atladı...



John Michael Evans'ın 1 milyar dolar serveti bulunuyor.



YAKIŞIKLI TATİL
ABD'de sabıka fotoğrafıyla ünlenen Jeremy Meeks ile milyarder iş adamı Philip Green'in kızı Chloe Green de önceki gün 90 metrelik 'Lionheart' isimli yatlarıyla Bodrum'a yanaştı... 150 milyon dolarlık yattan inen çift, doğruca hamama gidip keyif yaptı. İkili daha sonra Bodrum Çarşısı'nı turladı...



AYRILAMADI
Serveti 165.6 milyar dolar olan Amazon'un sahibi 'a ait olduğu öne sürülen 136 metrelik Flying Fox isimli yüzen saray da halen Ege sularında geziniyor...



EGE'YE RENK KATTI
Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang'a ait 69 metrelik Saluzi isimli yat da Bodrum'dan ayrılamadı.



Rengarenk görüntüsüyle dikkat çeken yat, Bodrum'dan sonra da 'e demir attı. 17 bin litre yakıt aldı.



DOĞAL DETOKS KAMPI
Ünlü model da her yıl Bodrum'a geliyor. Ege'de detoks kampına giren oyuncu 'nin de reklamını yapıyor.


DOĞAN SAVAŞ


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