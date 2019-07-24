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  • 24.07.2019
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’a ait olduğu öne sürülen ‘'a vuruldu

Dünyanın en zengin ismi ’a ait olduğu öne sürülen ‘’ isimli yat Ege’den gidemedi. 400 milyon dolarlık mega yat, Datça’dan sonra ’ya demirledi.

Bodrum’a vuruldu

AMAZON'UN kurucusu Jeff Bezos'a (55) ait olduğu iddia edilen Flying Fox isimli yat, iki hafta önce Türkiye'ye geldi. Muğla Datça'ya demirledi.

Herkes, Bezos'un yatta olup olmadığını merak etti. Ancak Amazon, "Yat, patronumuza ait değil" dedi. Bu açıklamadan sonra da yatta; Rusya'nın en zengin iş insanlarından Dimitry Kamenshchik ile misafirlerinin bulunduğu iddia edildi. Fakat yattaki isimler, gazetecilere yakalanmamak için ne denize girdi ne de güneşlendi. Görkemli yat, dün 'ya demirledi. Tatilciler ise kıyıdan hayranlıkla yüzen sarayı izledi...

Dünyanın en büyük 14'üncü mega yatının içinde; iki salon, spa, fitness, sauna, hamam ve masaj bölümleri bulunuyor.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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