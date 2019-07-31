Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos yaklaşık 2 hafta önce 400 milyon dolar değerindeki, 136 metre uzunluğundaki lüks yat Flying Fox ile Bodrum'a geldi. 131 milyar dolar serveti olan Bezos'un, Bodrum'da sadece tatil yapmadığı, helikopterle 2 saate yakın gezdiği ilçeye yatırım yapacağı öğrenildi. Bezos'un iki danışmanıyla birlikte helikopterde özellikle Yalıkavak ve Gündoğan'a hayran kaldı. Bezos'un özellikle gayrimenkul geliştirme projeleri ve Amazon'la ilgili düşünceleri olduğu, 3 farklı sektörü Bodrum'da bir araya getirmeyi planladığı iddia edildi. Bezos, ilk etapta 400 milyon dolarlık bir yatırım yapacak.
REKOR TAZMİNAT
Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos'un boşanma işlemleri 38 milyar dolarlık bir anlaşmayla tamamlandı. Bezos, birkaç hafta önce ödemeyi yaptı.
131 milyar dolar serveti olan Bezos, eşi MacKenzie'den ayrıldı.
REKOR TAZMİNAT
Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos'un boşanma işlemleri 38 milyar dolarlık bir anlaşmayla tamamlandı. Bezos, birkaç hafta önce ödemeyi yaptı.
131 milyar dolar serveti olan Bezos, eşi MacKenzie'den ayrıldı.
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