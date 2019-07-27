YILLARDIR Türkiye'ye olan sevgisiyle bilinen Adriana Lima'nın kültürümüze olan tutkusu, ünlü yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla katlandı. Bir buçuk yıllık aşk boyunca Türk kahvesi ve baklava gibi lezzetlerimizin tutkunu olup çıkan Brezilyalı model, Osmanlı hakkında kitaplar okuduğunu da açıklamıştı.

TÜRK AŞKINA...

Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra kalbini bu kez de sosyetik işadamı Emir Uyar'a kaptırarak Türkler'e olan aşkını bir kez daha kanıtlayan 38 yaşındaki manken, iyice bizden biri olup çıktı. 2015'teki İstanbul ziyareti sırasında Sivas Kangalı'nı özel izinle ABD'ye götüren ünlü model, köpeğine 'Darry' adını verdi.

Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki evine ikinci bir Sivas Kangal aldı. Brezilyalı model, yeni köpeğine ise 'Duran' adını verdi. Adriana Lima, köpeklerinden Darry için Instagram hesabı da açmıştı...

ÖNCE METİN SONRA EMİR

Tüm dünyada olay olan Metin Hara aşkı geçtiğimiz aylarda sona eren Adriana Lima, şimdi ise Emir Uyar'la...

TÜRKİYE'NİN MELEĞİ LİMA

Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, başta baklava ve Türk kahvesi olmak üzere birçok lezzetimize olan tutkusuyla biliniyor. Lima, bu lezzetleri de sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.