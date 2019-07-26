DÜNYACA ünlü İngiliz yıldız Caroline Stanbury, Türk işadamı eşi Cem Habib ve çocuklarıyla İstanbul'da. Aile önceki gün Ayasofya ve Sultanahmet'i gezdi. İstanbul'a övgüler yağdıran eski top model Stanbury, "Daha önce de geldim. Ancak şimdi ailemle İstanbul'dayım. Gerçekten İstanbul sanki dünyanın başkenti. Tarihi dokusuna hayran kaldım" dedi.