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  • 26.07.2019
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İngiliz yıldız : sanki dünyanın başkenti

Dünyanın başkenti

DÜNYACA ünlü İngiliz yıldız , Türk işadamı eşi Cem Habib ve çocuklarıyla 'da. Aile önceki gün Ayasofya ve Sultanahmet'i gezdi. İstanbul'a övgüler yağdıran eski top model Stanbury, "Daha önce de geldim. Ancak şimdi ailemle İstanbul'dayım. Gerçekten İstanbul sanki dünyanın başkenti. Tarihi dokusuna hayran kaldım" dedi.

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