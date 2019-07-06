reyting rekortmeni dizisinın güzel oyuncusu'nın bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Yalova'nın oyunculuğa adım atmadan öncegüzellik merkezi işlettiği öğrenildi., kariyerinde başarı basamaklarını hızlayeterli vakti ayıramadı.dönem güzellik merkeziyle ticaretten ekmeğini kazanan, oyunculuğa ağırlık verince kepenk indirdi. Her zaman gönlünde yatan aslanın oyunculuk olduğunu söyleyeniş kadınlığını da mazide bıraktı. Dükkanını devreden ünlü oyuncu, kariyerini başarıyla sürdürürken de güzellik sektörünü yakından takip etmeyi sürdürdü.Yalova, oyunculuğa geçince Bebek'teki güzellik merkezini başka birine devretti.