ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Melike İpek Yalova'nın bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Yalova'nın oyunculuğa adım atmadan önce Bebek'te güzellik merkezi işlettiği öğrenildi. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerinde başarı basamaklarını hızla tırmanınca güzellik merkezine yeterli vakti ayıramadı.
Bir dönem güzellik merkeziyle ticaretten ekmeğini kazanan Melike İpek Yalova, oyunculuğa ağırlık verince kepenk indirdi. Her zaman gönlünde yatan aslanın oyunculuk olduğunu söyleyen Yalova, iş kadınlığını da mazide bıraktı. Dükkanını devreden ünlü oyuncu, kariyerini başarıyla sürdürürken de güzellik sektörünü yakından takip etmeyi sürdürdü.
Yalova, oyunculuğa geçince Bebek'teki güzellik merkezini başka birine devretti.
AYDIN HAMZA
Bir dönem güzellik merkeziyle ticaretten ekmeğini kazanan Melike İpek Yalova, oyunculuğa ağırlık verince kepenk indirdi. Her zaman gönlünde yatan aslanın oyunculuk olduğunu söyleyen Yalova, iş kadınlığını da mazide bıraktı. Dükkanını devreden ünlü oyuncu, kariyerini başarıyla sürdürürken de güzellik sektörünü yakından takip etmeyi sürdürdü.
Yalova, oyunculuğa geçince Bebek'teki güzellik merkezini başka birine devretti.
AYDIN HAMZA
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