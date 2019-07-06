Dün 37 yaşına giren Tuba Büyüküstün'e Arjantin'deki minik hayranları sürpriz yaptı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan güzel oyuncuya doğum gününde Latin Amerika'daki hayranlarından çok hoş bir hediye geldi. Büyüküstün'ün minik fanları, oyuncunun afişinin önünde poz verip ona sevgilerini bir kez daha gösterdi. Ünlü oyuncunun doğum gününü en içten dilekleriyle kutlayan Arjantinli çocuklar, Büyüküstün için sevgi dolu mesajlar yazdıkları balonları da gökyüzüne bıraktı. Bu anları öğretmenleri aracılığıyla videoya çeken minikler, hayranı oldukları Tuba Büyüküstün'e sosyal medyadan mutluluklarla dolu bir yıl diledi. Latin Amerika'dan Türkiye'ye uzanan bu video ise sosyal medyaya damga vurdu. Güzel oyuncuya dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından da tebrik mesajı yağdı.
Arjantinli minikler, güzel oyuncunun afişini sevmeye doyamadı.
Arjantinli minikler, güzel oyuncunun afişini sevmeye doyamadı.
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