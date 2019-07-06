Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.07.2019
  • Gazete

Miniklerin aşkı

’da fırtınalar estiren ’ün 37. nde Arjantinli minik hayranları kolları sıvadı. Küçükler, güzel oyuncunun yeni yaşını afişi önünde çekilen videoyla kutladı

Miniklerin büyük aşkı
Dün 37 yaşına giren Tuba Büyüküstün'e Arjantin'deki minik hayranları sürpriz yaptı. Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan güzel oyuncuya nde Latin Amerika'daki hayranlarından çok hoş bir hediye geldi. Büyüküstün'ün minik fanları, oyuncunun afişinin önünde poz verip ona sevgilerini bir kez daha gösterdi. Ünlü oyuncunun doğum gününü en içten dilekleriyle kutlayan Arjantinli çocuklar, Büyüküstün için sevgi dolu mesajlar yazdıkları balonları da gökyüzüne bıraktı. Bu anları öğretmenleri aracılığıyla videoya çeken minikler, hayranı oldukları Tuba Büyüküstün'e dan mutluluklarla dolu bir yıl diledi. Latin Amerika'dan Türkiye'ye uzanan bu video ise sosyal medyaya damga vurdu. Güzel oyuncuya dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından da tebrik mesajı yağdı.



Arjantinli minikler, güzel oyuncunun afişini sevmeye doyamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMiniklerin Tuba Büyüküstün aşkı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri