Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın eski görüntüsü ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ekranlarda görülmeye başladığı günden bu yana yüzünde estetik olup olmadığı merak edilen Melike İpek Yalova'nın eski görüntüsü ortaya çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan doktoru Melike İpek Yalova'yı daha önce hiç böyle görmediniz....

01.03.2019 09:39 - Son Güncelleme: 01.03.2019 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





