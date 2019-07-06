Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in şöhreti sınırları aştı. Özellikle Ortadoğu'daki hayran kitlesi her geçen gün arttı. Gittiği her yerde izdihama yol açtı. Son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Burak alarmı vardı.
- Saklambaç
- 06.07.2019
- Gazete
Burak Özçivit'e Beyrut’ta yoğun ilgi
Burak Özçivit, Beyrut’ta iş gezisine çıktı. Yoğun ilgiyle karşılandı. 100 koruma yetmeyince askerler devreye girmek zorunda kaldı! Yakışıklı oyuncu, askerler eşliğinde içeriden çıkarıldı.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in şöhreti sınırları aştı. Özellikle Ortadoğu'daki hayran kitlesi her geçen gün arttı. Gittiği her yerde izdihama yol açtı. Son olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Burak alarmı vardı.
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