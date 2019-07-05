Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

ATV ekranlarının beğenilerek izlenen ve rekorlar kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri mest etmişti. Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaptı ama dizide oynayan karakterler oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda izleyicinin beğenisini kazanan oyuncuların özel hayatları mercek altında. Onlardan biride dizinin Gülten'i Selin Genç. Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç'in gerçek halini görenler şaşırıyor. Selin Genç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür.

05.07.2019 11:11 - Son Güncelleme: 05.07.2019 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





