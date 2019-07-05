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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

ATV ekranlarının beğenilerek izlenen ve rekorlar kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri mest etmişti. Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaptı ama dizide oynayan karakterler oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda izleyicinin beğenisini kazanan oyuncuların özel hayatları mercek altında. Onlardan biride dizinin Gülten'i Selin Genç. Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç'in gerçek halini görenler şaşırıyor. Selin Genç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür.

05.07.2019 11:11 - Son Güncelleme: 05.07.2019 11:12
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

Selin Genç, 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandırmaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümüyle yine nefesleri kesen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları hakkında bilgiler dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç bu bilgiyle herkesi şaşırttı! Selin Genç'in memleketini öğrenenler hayrete düştü. İşte ünlülerin memleketleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kimdir bu haliyle şoke etti!

Demet Özdemir - Kocaeli

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