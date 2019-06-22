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  • 22.06.2019
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ve eşi boşanıyor! Feyza Aktan'dan şoke eden tazminat talebi...

ve eşi 'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi. Feyza Aktan'ın 15 ay evli kaldığı şarkıcıdan 15 milyon lira tazminat talep ettiği iddia edildi.



Önceki gün kafa karıştıran Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi.

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