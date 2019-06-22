Önceki gün kafa karıştıran Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi.
- Saklambaç
- 22.06.2019
- Gazete
Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan boşanıyor! Feyza Aktan'dan şoke eden tazminat talebi...
Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi. Feyza Aktan'ın 15 ay evli kaldığı şarkıcıdan 15 milyon lira tazminat talep ettiği iddia edildi.
Önceki gün kafa karıştıran Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'ın boşanacakları öğrenildi. Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini istedi.
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