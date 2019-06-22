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  • 22.06.2019
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, 'nın babasının açıklamaları üzerine tekrar boşanma kararı aldı

’da evlendiği ’dan dolandırıcı olduğu iddiasıyla sonra boşanma kararı alan , dün çark etti. Ancak Akıncı’nın babası ‘Parası olan kadınları ağına düşürür’ deyince 61 yaşındaki sanatçı, yine ayrılık kararı aldı.



Zerrin Özer, dün sabah 10 dakika arayla farklı duygular yaşadı. 61 yaşındaki sanatçı, 16 Haziran'da evlendiği kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı'nın dolandırıcılıkla suçlanması üzerine nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Dün sabah ise "Eşime güveniyorum; boşanmıyorum" diyen Zerrin Özer'in kararı eşinin öz babasının '2. Sayfa' programına bağlanmasıyla yine değişti.

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