Zerrin Özer, dün sabah 10 dakika arayla farklı duygular yaşadı. 61 yaşındaki sanatçı, 16 Haziran'da evlendiği kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı'nın dolandırıcılıkla suçlanması üzerine nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Dün sabah ise "Eşime güveniyorum; boşanmıyorum" diyen Zerrin Özer'in kararı eşinin öz babasının '2. Sayfa' programına bağlanmasıyla yine değişti.
- Saklambaç
- 22.06.2019
- Gazete
Zerrin Özer, Murat Akıncı'nın babasının açıklamaları üzerine tekrar boşanma kararı aldı
16 Haziran’da evlendiği Murat Akıncı’dan dolandırıcı olduğu iddiasıyla 36 saat sonra boşanma kararı alan Zerrin Özer, dün çark etti. Ancak Akıncı’nın babası ‘Parası olan kadınları ağına düşürür’ deyince 61 yaşındaki sanatçı, yine ayrılık kararı aldı.
Zerrin Özer, dün sabah 10 dakika arayla farklı duygular yaşadı. 61 yaşındaki sanatçı, 16 Haziran'da evlendiği kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı'nın dolandırıcılıkla suçlanması üzerine nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Dün sabah ise "Eşime güveniyorum; boşanmıyorum" diyen Zerrin Özer'in kararı eşinin öz babasının '2. Sayfa' programına bağlanmasıyla yine değişti.
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