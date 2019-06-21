Aylardır boşanacakları konuşulan Özcan Deniz ile Feyza Deniz'in iddiaya göre evliliklerinde sona gelindi. "2. Sayfa programı", Mart 2018'de nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey adında bir oğulları olan ünlü çiftin boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öne sürdü.
Feyza Deniz, gündem yaratan bu iddiadan hemen sonra de eşiyle fotoğrafını paylaşıp altına düştüğü şu notla boşanmayı yalanladı:
"Hayat arkadaşım, aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin. Yerim hep başının üzeri oldu. Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin…"
ÖZCAN TIP OYNADI!
Ancak daha sonra Özcan Deniz'in eşine açtığı boşanma davasının evrakları ortaya çıktı.
Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Deniz'le çekişmeli bir şekilde boşanacağı ve boşanma davası için yayın yasağı aldırdığı öğrenilen 47 yaşındaki sanatçı ile menajeri ise iddialar karşısında tıp oynadı.
Ünlü sanatçı, oğlunun annesine boşanma davası açtı. Feyza Deniz ise ayrılık iddiasını yalanlayıp kafa karıştırdı. Feyza Deniz'in evliliğin ilk gününden beri eşinin annesi Kadriye Deniz'le yıldızının barışmadığı iddia edildi.
Feyza Deniz, gündem yaratan bu iddiadan hemen sonra de eşiyle fotoğrafını paylaşıp altına düştüğü şu notla boşanmayı yalanladı:
"Hayat arkadaşım, aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin. Yerim hep başının üzeri oldu. Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin…"
ÖZCAN TIP OYNADI!
Ancak daha sonra Özcan Deniz'in eşine açtığı boşanma davasının evrakları ortaya çıktı.
Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Deniz'le çekişmeli bir şekilde boşanacağı ve boşanma davası için yayın yasağı aldırdığı öğrenilen 47 yaşındaki sanatçı ile menajeri ise iddialar karşısında tıp oynadı.
Ünlü sanatçı, oğlunun annesine boşanma davası açtı. Feyza Deniz ise ayrılık iddiasını yalanlayıp kafa karıştırdı. Feyza Deniz'in evliliğin ilk gününden beri eşinin annesi Kadriye Deniz'le yıldızının barışmadığı iddia edildi.
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