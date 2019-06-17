Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la Nisan'dan bu yana aşk yaşadığı Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un kaçışı sonunda bitti. Aşkları 8 Nisan'da TAKVİM tarafından ortaya çıkarılan ikili, önceki akşam da Bodrum'daki Buddha-Bar Beach davetindeydi.





İlk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkan ikili, mutluluk pozları verdi. Çift, sabahın ilk ışıklarına dek doyasıya eğlendi. Bu arada ünlü çift, geçen hafta da Orman'ın Bodrum'da sahibi olduğu otelde sabah yürüyüşü yaparken objektiflere yansımıştı.





51 yaşındaki Orman, kendinden 11 yaş küçük Coşkun'la Bodrum'da basının karşısındaydı…