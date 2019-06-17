Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, geçtiğimiz ay oğlu Efehan'ı kucağına almıştı. Doğumdan kısa süre sonra sünnet olan Efehan'a büyük bir sürpriz hediye gelmiş. Arnavut asıllı model Abazi'ye, memleketinden iki yakın kız arkadaşı Efehan'a altın kaplama emzik hediye göndermiş. Hem doğum hem de sünnet hediyesi olarak gönderilen altın emziğin fiyatı ise 5 bin liraymış. Efehan'ın adı ve soyadının yazılı olduğu emziği kullanıp kullanılmadığını bilmiyorum. Keşke tüm yeni doğan bebeklere böyle hediyeler gelse... Bence bu hediye Türkiye'de yeni trend olabilir. Benden söylemesi...

CİHANGİR OĞULCAN'LANIYOR

SAHNELERDEN kazandığını gayrimülke yatıran ve sayısız taşınmazı olan Seda Sayan, parasının kullanım hakkını oğlu Oğulcan Engin'e bırakmıştı. Milano'daki European Shool Of Economics'de eğitim alan Engin, 2015'te Cihangir'de 12 milyon dolara aldıkları ve senelerdir boş duran Susam Sokağı'ndaki binayı kafe-restoran yapmak için kolları sıvamış. Oğulcan Engin, şimdilerde eski havasından uzak olan Cihangir semtine yeniden bir ivme kazandıracak. Oğulcan, mimarlığını yakın arkadaşı Murat Kazancıoğlu'nun yaptığı restoranı Ekim'de açmayı planlıyormuş. Bu arada çevresinin büyük saygı duyduğu Oğulcan'ın, Türkiye'nin en iyi mekanını açacağından hiç şüphem yok.

DEMET'IN BARIŞ YILI

Şarkıları gibi kendisi de atarlı olan Demet Akalın, 2019'u barışma ve sevgi yılı ilan etti. Nasıl mı? Ailevi ve bazı maddi sorunlardan dolayı eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, zor günleri atlatıp Kurt ile geçtiğimiz aylarda barışmıştı. 7 sene küs kaldığı Alişan'la da canlı yayın sırasında konuşmuş ve daha sonra barıştıklarını ilan etmişti. Akalın, geçtiğimiz akşam da kavgalı olduğu Hande Yener'i Çeşme'de dinlemeye gitmiş ve Yener'in videolarını paylaşmıştı. İkili, paylaşımlarıyla birbirlerine methiyeler düzmüştü. Akalın, artık kavgadan yana değil, barıştan yana... Ne de olsa zaman geçiyor, Demet de artık sanat camiasının ustası konumunda... Akalın, 2019'u barış yılı ilan ederken Ulu Önderimiz'in şu tarihi sözü aklıma gelmiyor değil: "Yurtta barış dünyada barış!"

BOĞAZ'DA BALIK KEYFİ

İSTANBUL'UN en iyi balıkçıları arasında yer alan Arnavutköy Balıkçısı Yeniköy'e uzun süre sonra geçtiğimiz gün gitme fırsatı buldum. Boğaz'ın en güzel yerindeki mekanda, vazgeçilmezlerim arasında domates ve soğan salatası yer alıyor. Tabii menüsünde 55 çeşit meze bulunduran ve her biri ayrı bir şef tarafından yapılan mekanın başında Arif Yıldız bulunuyor. Yemeğinizi yerken güzel müzik dinleyeceğiniz bir mekan arıyorsanız buraya bir uğrayın derim.

UFUZ ÖZCAN/KUYTU KÖŞE