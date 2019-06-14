Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" diyenlerden… 2012'de Bodrum'da çapkınlık yaparken yakalanınca Sedef Orman'la evliliği biten başkan, boşanma sonrası özel hayatında gaza bastı.
Fikret Orman, 2017'de aşk yaşadığı Azeri asıllı model Ulviyya Alex'i de Gündoğan'da sahibi olduğu Cape Beach Resort'ta ağırlamıştı.
Orman, geçen yıl da kısa süreli aşk yaşadığı Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ı yine aynı otelde misafir etmişti. Ünlü başkan, Nisan'dan bu yana birlikte olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la da Bodrum'da ilk kez objektiflere yakalandı.
GÜZELLER GEÇİDİ
Aşkları ilk kez TAKVİM tarafından duyurulan ikili, önceki sabah spor yaparken görüntülendi. Keyifli olan çift, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı. Kendisinden 11 yaş küçük Coşkun'la ikinci baharını yaşayan 51 yaşındaki Orman, gazetecilere "Hayırdır sabah sabah" diye takıldı.
NE DİYORSAK O
İlk kez TAKVİM'in 8 Nisan'da duyurduğu ikilinin aşkı, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Fikret Orman, 2017'de aşk yaşadığı Azeri asıllı model Ulviyya Alex'i de Gündoğan'da sahibi olduğu Cape Beach Resort'ta ağırlamıştı.
Orman, geçen yıl da kısa süreli aşk yaşadığı Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ı yine aynı otelde misafir etmişti. Ünlü başkan, Nisan'dan bu yana birlikte olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la da Bodrum'da ilk kez objektiflere yakalandı.
GÜZELLER GEÇİDİ
Aşkları ilk kez TAKVİM tarafından duyurulan ikili, önceki sabah spor yaparken görüntülendi. Keyifli olan çift, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı. Kendisinden 11 yaş küçük Coşkun'la ikinci baharını yaşayan 51 yaşındaki Orman, gazetecilere "Hayırdır sabah sabah" diye takıldı.
NE DİYORSAK O
İlk kez TAKVİM'in 8 Nisan'da duyurduğu ikilinin aşkı, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
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