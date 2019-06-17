ATV'nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi 'Hercai' ile milyonların gönlünde taht kuran Ebru Şahin'e hayranlarından duygulandıran jest geldi. Şu sıralar İsmail Hacıoğlu ile başrolünü paylaştığı 'Şuursuz Aşk' filminin çekimleriyle meşgul olan Şahin adına hayranları Kamboçya'ya yardım eli uzattı. Ebru Şahin'in sevenleri Kamboçya'daki çocuklara dondurma ısmarlayıp köy yolu için de kaldırım taşı bağışladı.

Bununla kalmayan Şahin fanları, oyuncu adına topladıkları paraları LÖSEV'e bağışladı. Ünlü oyuncu, hayranlarının bu anlamlı hediyesiyle duygu seline kapıldı.





MUTLULUK ISMARLADILAR

Güzel oyuncu, kendisine yeni filminde başarılar dileyen Yaren, İrem, Gülizar ve Betül adlı hayranlarına "Güzel kızlarım bana Kamboçya'da mutluluk ısmarlamış" notuyla yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Hayranlarının bu özel hediyesiyle sevince boğulan Ebru Şahin, geçen ay Doğu'daki miniklerin kırtasiye masraflarını üstlenerek takdir toplamıştı.