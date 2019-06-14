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Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşandıktan sonra Azeri asıllı Ukraynalı manken Ula Alex ve Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz ile görüntülenmişti. Başkan Fikret Orman, bu kez de Nisan ayından bu yana birlikte olduğu Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Peki Fikret Orman kaç yaşında? İşte gözlerden uzakta aşk yaşayan Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un görüntüleri...

14.06.2019 11:02 - Son Güncelleme: 14.06.2019 11:34
Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" diyenlerden… 2012'de Bodrum'da çapkınlık yaparken yakalanınca Sedef Orman'la evliliği biten başkan, boşanma sonrası özel hayatında gaza bastı.

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Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri

Fikret Orman, 2017'de aşk yaşadığı Azeri asıllı model Ulviyya Alex'i de Gündoğan'da sahibi olduğu Cape Beach Resort'ta ağırlamıştı.

Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri

Orman, geçen yıl da kısa süreli aşk yaşadığı Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ı yine aynı otelde misafir etmişti. Ünlü başkan, Nisan'dan bu yana birlikte olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la da Bodrum'da ilk kez objektiflere yakalandı.

Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri

İkili, önceki sabah spor yaparken görüntülendi. Keyifli olan çift, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı. Kendisinden 11 yaş küçük Coşkun'la ikinci baharını yaşayan 51 yaşındaki Orman, gazetecilere "Hayırdır sabah sabah" diye takıldı...

Fikret Orman, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'la fena yakalandı! İşte ikilinin kameralara yansıyan görüntüleri

Eşiyle boşandıktan sonra özel hayatındaki hızla gündem olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ve yeni sevgilisi Tuğba Coşkun'un yaşı merak konusu oldu. Fikret Orman kaç yaşında? İşte cevabı...

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