Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.06.2019
  • Gazete

Caner’in havuz romantizmi

Caner’in havuz romantizmi
Beşiktaşlı futbolcu 'le oyuncu eşi , bayram tatilini Ege'ye kaçan ünlülerin aksine 'da geçiriyor. Ünlü çift, önceki gün de evlerinin bahçesindeki havuzda keyifli anlar yaşadı. Erkin, eşiyle verdiği pozlara "Kalbim, güneşim" notu düşüp kızı Miran Ela'nın annesine bir kez daha ilan-ı aşk etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriCaner’in havuz romantizmi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri