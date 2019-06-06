Caner’in havuz romantizmi

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le oyuncu eşi Şükran Ovalı, bayram tatilini Ege'ye kaçan ünlülerin aksine İstanbul'da geçiriyor. Ünlü çift, önceki gün de evlerinin bahçesindeki havuzda keyifli anlar yaşadı. Erkin, eşiyle verdiği pozlara "Kalbim, güneşim" notu düşüp kızı Miran Ela'nın annesine bir kez daha ilan-ı aşk etti.
- Saklambaç
- 06.06.2019
- Gazete
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