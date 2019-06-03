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  • 03.06.2019
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’ın aşkı ’un teselli tatili!

Altı aydır aşk yaşadığı ’ın Cannes’da esmer bir güzelle yakınlaştığı iddiası ’un canını sıktı. Sosyetik güzel, önceki gün tek başına ’da teselli tatiline çıkıp moral depoladı.

Teselli tatili!
Geçtiğimiz hafta aşkı Mustafa Sandal'ın Cannes'da esmer bir güzelle yakınlaştığı iddiasıyla canı sıkılan Melis Sütşurup, teselli tatiline çıktı. Sosyetik güzel, önceki gün soluğu eski evliliğinden olan oğlu ile Bodrum'da aldı. Aralık 2018'den beri birlikte olduğu Mustafa Sandal ile şu sıralar arasının bozuk olduğu konuşulan Sütşurup, Yalıkavak'taki bir beach'te gün boyu denize girip stres attı. Sütşurup, daha sonra şezlonga sere serpe uzanıp güneşinin tadını çıkardı. Elinden telefonunu düşürmeyen sosyetik güzelin bir ara ekrana bakarken ağzı açık kaldı.



İHANETE TIP OYNADI
Kısa süre sonra şaşkınlığı üzerinden atan Melis Hanım'ın keyfi objektifleri görünce kaçtı. Sandal olmadan tatile çıkan Sütşurup, "Aşkta kriz mi var?" sorusuna "Ben ilişkim hakkında konuşmam" demekle yetindi. Bu arada Cannes'da tatil yaptığı Sütşurup'u önden 'ye gönderip kendi Fransa'da kalan Sandal, esmer güzelle çıkan görüntüleri için "O gece ortak arkadaşlarımızla yemek yedim. Arkadaşım da kulağıma bir şey söylüyordu" diyerek ihanet iddiasını yalanlamıştı.



AĞZI AÇIK KALDI
Şezlongda elinden telefonunu düşürmeyen Sütşurup'un ağzının açık kalması objektiflere böyle yansıdı.



Sandal, olay görüntüleri için "O kişi, arkadaşımdı. Benim mutlu bir ilişkim var" demişti.



Sütşurup'un tek başına tatile çıkması ise "Anlaşılan ikilinin arasındaki kriz, daha sona ermemiş" yorumu yaptırdı.



DOĞAN SAVAŞ


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