Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan Mustafa Sandal, bu kez ihanetin kitabını yazdı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti. Musti, Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı.
- Saklambaç
- 29.05.2019
- Gazete
Mustafa Sandal Cannes'da çapkınlık turuna çıktı! Sevgilisi Melis Sütşurup öfkeden deliye döndü...
Melis Sütşurup’la 5 aydır aşk yaşayan Mustafa Sandal, Cannes’da çapkınlık turundaydı. Fransa’da tatil yaptığı Sütşurup’u önden Türkiye’ye gönderen Musti, geçtiğimiz akşam esmer bir güzelle samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı.
Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan Mustafa Sandal, bu kez ihanetin kitabını yazdı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti. Musti, Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı.
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