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  • 29.05.2019
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Cannes'da çapkınlık turuna çıktı! Sevgilisi öfkeden deliye döndü...

’la 5 aydır aşk yaşayan , Cannes’da çapkınlık turundaydı. ’da tatil yaptığı Sütşurup’u önden ’ye gönderen Musti, geçtiğimiz akşam esmer bir güzelle samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı.



Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan Mustafa Sandal, bu kez ihanetin kitabını yazdı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti. Musti, Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı.

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